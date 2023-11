Sudan | almeno 20 morti in bombardamento su mercato di Omdurman

(Di lunedì 6 novembre 2023)20 persone sono morte inin uneffettuato suldi, città situata di fronte alla capitale Khartum sull’altra sponda del Nilo. Lo ha denunciato in una nota l’organizzazione non governativa’s Emergency Lawyers, secondo cui molti sono anche i feriti. L’affollatodiè stato colpito nel quadro di un intenso scambio a fuoco tra le forze dell’esercito (Saf) e le Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf). Strumenti Politici.

Le stime variano, ma secondo l'inviato speciale delle Nazioni Unite per il, Volker Perthes,5.000 persone sono state uccise e oltre 12.000 ferite. Alcune chiese sono state distrutte ...

Le stime variano, ma secondo l’inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sudan, Volker Perthes, almeno 5.000 persone sono state uccise e oltre 12.000 ferite. Alcune chiese sono state distrutte ...Almeno 20 persone sono morte in Sudan in un bombardamento effettuato sul mercato di Omdurman, città situata di fronte alla capitale ...