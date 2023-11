Su Hamas le contraddizioni storiche tra culture di sinistra inconciliabili

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Le recenti polemiche attorno ai massacri perpetrati in Israele dasembrano aver dato il colpo di grazia alla coalizione della Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes)” scrive Jean Garrigues. “Esse spiegano le recenti prese di posizione del Partito comunista, che il 15 ottobre ha lanciato un appello per un “nuovo tipo di unione”, così come la “moratoria” del Partito socialista (Ps), che invoca una “chiarificazione dei valori e del metodo della coalizione”. Lo stesso Jean-Luc Mélenchon (leader della France insoumise, Lfi) ritiene in un testo recente sul suo blog che “il punto di non-ritorno è stato raggiunto”. È forse troppo presto per dirlo, perché diverse considerazioni elettorali potrebbero condurre i partner della coalizione a mantenerla fino alle elezioni europee nel giugno 2024, o a rinnovarla su basi diverse, come chiedono certe figure di Lfi, tra ...