Su cosa proverà Salvini a farsi sentire e a mettere in difficoltà Meloni?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 novembre 2023) Quello che leggerete qui è un piccolo estratto della newsletter settimanale del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Una newsletter per provare a capire il mondo con un linguaggio nuovo. Senza perdersi in chiacchiere. Con qualche storia, pochi fronzoli, qualche spiegazione, molte chicche, che arriva ogni sabato nelle vostre caselle email. Per iscriversi servono pochi secondi soltanto, basta andare qui e cliccare su ISCRIVITI. È semplice, è gratis. Nazioni Unite. La Repubblica islamica dell’Iran, dal due novembre, è stata eletta alla presidenza del Forum sociale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è la tecnologia e la promozione dei diritti umani. Il 2 novembre, il sito Iran Human Right, ha ricordato quante persone sono state giustiziate quest'anno dall'Iran. In tutto: 597. Di queste: quindici donne. L'ultima: Maryam Foroughmanesh, giustizia il ...