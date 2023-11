Striscia la Notizia | Tapiro d’oro per Antonio Cassano ”epurato” dalla BoboTv | ”Solo mia moglie e i miei figli possono “comandarmi””

(Di lunedì 6 novembre 2023) Valerio Staffelli consegna adil, dopo l’esclusione – assieme a Lele Adani e Nicola Ventola –di Christian Vieri.perdopo l’esclusionedi Christian Vieri Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna adil, dopo l’esclusione – assieme a Lele Adani e Nicola Ventola –di Christian Vieri. «I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita», replica ...

E Cassano, uno dei tre "esclusi" dalla trasmissione, è stato omaggiato da Valerio Staffelli e dala: in questo momento, infatti, sarà "attapirato" come non mai. Anche perché, sui ...

Striscia la Notizia consegna un nuovo Tapiro d’oro a Cassano. L’ex calciatore parlerà del suo... Tutto Juve

Villa San Giovanni, una ricetta dell’istituto alberghiero protagonista a Striscia la Notizia Il Reggino

Gaza (Striscia di Gaza), 6 nov. (askanews) - Un'enorme nuvola di fumo si alza sul nord della Striscia di Gaza dopo l'ennesimo attacco israeliano via aria. Intanto i carri armati dell'esercito ..."Ha diritto di esistere uno Stato israeliano e uno palestinese". “Stasera parto alla volta di Tokio dove si svolgerà il G7 degli Esteri. All’ordine del giorno c’è la drammatica situazione in Medio Ori ...