Strategie di Privacy | Le Misure di Kate Middleton Contro i Vicini Curiosi

(Di lunedì 6 novembre 2023) La Vita Privata di Una Principessaha sposato il Principe William oltre dieci anni fa, unendo il suo destino a quello della famiglia reale britannica. Da allora, ha dimostrato una dedizione costante nel proteggere la sfera privata, soprattutto per ciò che riguarda i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Desiderosa di un’infanzia normale per loro,ha sempre cercato di limitare l’interferenza dei media e del pubblico nelle loro vite. Con questo obiettivo, la famiglia si è trasferita all’Adelaide Cottage vicino al Castello di Windsor, per rimanerealla regina Elisabetta, e per aumentare la loro. Nonostante la nuova residenza, i duchi di Cambridge usano ancora gli appartamenti di Kensington Palace, un luogo che attrai visitatori e fan reali, che sperano di catturare ...