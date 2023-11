Stefano Tacconi torna in tv dopo l’aneurisma | “Il medico disse a mia moglie | ‘Preghi questa notte perché non so se arriva a domattina’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) “L’abbiamo passata brutta, pensavo di essere immortale e invece dietro l’angolo c’è sempre qualcosa di inaspettato”.fa il suo ingresso a Verissimo sulla sedia a rotelle nella prima intervistache lo ha colpito nell’aprile del 2022. Il caloroso applauso del pubblico lo fa singhiozzare per l’emozione, e una commossa Silvia Toffanin si fa portavoce del pensiero di tutti: “L’Italia intera si è preoccupata per te”. IL RICORDO DELL’INCIDENTE – Nella puntata del talk show in onda domenica 5 novembre l’ex portiere rivive il giorno più buio: “Meno male che c’era mio figlio (Andrea, anche lui ospite in studio, ndr.) con me in macchina Erano due o tre giorni che sentivo che qualcosa non andava bene, mal di testa, stanchezza, ero andato in giro per chilometri e chilometri. Non pensavo che fosse ...