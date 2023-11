Stai al tuo posto | che scontro tra Celentano e D' Amario

(Di lunedì 6 novembre 2023) Unoacceso, uno scambio di battute al veleno. Ieri, nel corso della puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi che dà spazio ai giovani talenti e che punta a trasformare esordienti in professionisti, Alessandraed Elena D'sono state le protagoniste di un "duello" che ha catalizzato l'attenzione dei telespettatori. Il motivo del diverbio? A far scattare la reazione della ballerina professionista è stato il giudizio emesso dalla temuta maestra della scuola in merito a uno degli allievi di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni. Da sempre la coreografa Alessandraappassiona e fa indignare il pubblico di Amici. La maestra, affezionata sostenitrice di Maria De Filippo, si è spesso contraddistinta per opinioni dai tratti forti e per sentenze esternate senza tanti peli sulla ...

Uno scontro acceso, uno scambio di battute al veleno. Ieri, nel corso della puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi che dà spazio ...Puoi anche tornare al tuo posto, non siamo colleghe“. “Sei l’avvocato delle cause perse e lo hai dimostrato in questi anni. Asserisci cose che non stanno né in cielo, né in terra. Non mi interessa ...