Spala il fango dopo l' alluvione | il cuore del capitano della Fiorentina Biraghi

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il giocatore si è presentato come un volontario qualsiasi, indossando stivali e dandosi da fare perre via ilrimasto lungo le strade di Campi Bisenzio (Firenze)

Stivali in gomma, tuta grigia, il capitano viola è stato immortalato ai lavori mentreildalle strade e abitazioni. La foto è stata pubblicata da Welcome to Florence raccogliendo i ...

Il giocatore si è presentato come un volontario qualsiasi, indossando stivali e dandosi da fare per spalare via il fango rimasto lungo le strade di Campi Bisenzio (Firenze) ...Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, il giorno dopo la partita contro la Juventus ha spalato fango e acqua a Campi Bisenzio.