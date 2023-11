Sottomarini | bombardieri e diplomazia Gli Usa in forcing su Israele

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il Comando Centrale del Pentagono, che ha come area di responsabilità (Aor) la fascia geografica che va dall’Egitto all’Afghanistan, domenica ha diffuso due messaggi diretti: prima ha condiviso la foto di un bombardiere B-1 Lancer, poi quella di un sottomarino Classe Ohio che si muovevano nella propria Aor. Si tratta di assetti strategici di primo rilievo, mobilitati per indicare la presenza statunitense all’interno di una regione in cui già un rafforzamento militare c’è stato in risposta alle evoluzioni della crisi militare innescata dal barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre, e acuita dalla violenta risposta israeliana. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo iper mediaticizzato discorso di venerdì scorso, ha detto che queste dimostrazioni di forza sono un segnale di debolezza. Lo dice perché in teoria non ci sarebbe bisogno di mostrare i muscoli per creare deterrenza. Ma è ...