Sophie Codegoni | le chat della madre fanno discutere | “Scoop mediatico Una bambola | non la stiamo sfruttando”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Alessandro Basciano econtinuano a far parlare. I due – ex Uomini e Donne ed ex GF – dopo la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e la nascitafiglia Celine Blue sembrano arrivati al capolinea. Ormai da settimane, infatti, la cronaca rosa racconta di presunti tradimenti da parte di lui, mancanze di rispetto e addirittura uno schiaffo. Neanche a dirlo, Basciano ha rimandato al mittente le accuse. E chi è il mittente?certamente, ma anche la, Valeria Pasciuti, che pare aver svolto un ruolo essenziale nella vita di, da sempre. In un certo senso nulla di strano, visto che è la mamma. Secondo Basciano, però, la signora sarebbe stata molto, anzi troppo presente nella vitafiglia, influenzandola – a suo dire ...