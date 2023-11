Sly | il documentario su Sylvester Stallone | quando esce su Netflix

Come riporta Deadline, Stallone ha riflettuto sulla scrittura di Rocky nelNetflix, spiegando come in origine Rocky fosse un personaggio crudele, ispirato da Mean Streets di Martin ...

Sly, la recensione del documentario Netflix su Sylvester Stallone Movieplayer

Sly: la recensione del film-documentario di Netflix sulla vita di ... Gamesurf

Come riporta Deadline, Stallone ha riflettuto sulla scrittura di Rocky nel documentario Netflix Sly, spiegando come in origine Rocky fosse un personaggio crudele, ispirato da Mean Streets di Martin ...Durante il documentario Sly, Stallone ha infatti parlato dell’origine dell’amato pugile di Philadelphia. L’attore ha detto mentre scriveva il film che lo avrebbe portato alla celebrità, un’amica ha ...