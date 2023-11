Skriniar e la frecciatina a Marotta | «Lui dice quello che dice | io e il mio agente sappiamo com’è andata»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 novembre 2023)si è presentato in conferenza stampa con Luis Enrique, alla vigilia della partita di Champions tra Milan e Psg che si terrà domani al San Siro. Durante l’intervista,non si è risparmiato una freccatina ai milanisti e a: «Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni in nerazzurro e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde.Oggi sono qua per la partita di domani., io non voglio creare casini e polemiche, io so come èe anche il mio. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg». Una frecciata diretta all’amminsitratore delegato ...