Skriniar e la bordata al Milan | ' Sempre bello quando perde' Poi su Marotta

MILANO - Se il grande ex Donnarumma non riceverà un'accoglienza tenera dai suoi vecchi tifosi, non sarà certo migliore il trattamento riservato a Milannella sfida di Champions League che domani (7 novembre, ore 21) vedrà il Paris Saint - Germain far visita al Milan a San Siro ...

Aria di derby per l'ex interista ora al Psg, che punge i rossoneri alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro: cos'ha detto ..."Marotta dice che ho fatto finta di firmare il rinnovo con l'Inter Sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello che dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come è andata e anch ...