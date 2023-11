Si fa presto a dire premierato Il silenzio non assenso di Mattarella

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ogni sua parola sulla riforma sarebbe strumentalizzata: la regola vuole che quando il Parlamento lavora, il Presidente tace. Ma non sarà assente, tutt'altro. Invece farà sentire, e forte, la sua presenza nell'Italia reale, come fatto con le tragedie di Cutro e Brandizzo. E quindi, se mai sarà, la sua figura peserà e non poco sulla scelta referendaria degli italiani