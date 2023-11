Shakhtar Donetsk vs Barcellona – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ilsi guadagnerà il posto nella fase a eliminazione diretta della Champions League con due partite di anticipo se eviterà la sconfitta contro lomartedì 7 novembre sera. I catalani sono stati eccellenti nel Gruppo H, con nove punti in tre partite, mentre loè terzo, con tre punti nelle prime tre partite. Il calcio di inziio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLoha iniziato la sua campagna nel Gruppo H con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Porto, ma si è ripreso in modo ...