Shakhtar Donetsk-Barcellona Champions League | 07-11-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici I blaugrana possono chiudere i conti

Leggi su infobetting

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il girone H disembrava abbastanza definito per quanto riguarda i valori sulla carta e le partite giocate hanno perfettamente aderito a ciò che si pronosticava: ilsta dominando il girone con 3 vittorie in 3 gare giocate, il Porto ha ipotecato il secondo posto, sconfiggendo in trasferta le altre due squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e