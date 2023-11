Servizi straordinari da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il controllo del territorio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’effettuazione di mirativolti alla prevenzione ed alla repressione di reati, ideldicontinuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività didelsoprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza. Numerose le pattuglie impiegate nel trascorso weekend, sia di giorno che di notte, tanto nei centri abitati quanto lungo le più isolate strade di campagna. Centinaia i veicoli fermati e le persone identificate. In tale contesto: – i ...