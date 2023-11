Serie C 2023 24 | Rimini batte Spal | vince il Pineto e pareggia la Recanatese

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nei tre posticipi del Girone B diC arrivano due vittorie interne e un pareggio. Nella sfida salvezza travincono i padroni di casa su rigore, realizzato al 63? da Morra. I biancorossi salgono così in diciottesima posizione con 11 punti, uno in meno dellache ha due posizioni di vantaggio. Ilsupera 2-0 una Fermana sempre più ultima e sale così in nona posizione, nel pieno della bagarre playoff. A decidere l’incontro sono le reti nel secondo tempo di Volpicelli e Chakir. Nell’ultima gara di serata arriva un pareggio per 2-2 trae Sestri Levante. I padroni di casa si portano in vantaggio di due reti nei primi minuti grazie a Sbaffo e Melchiorri, ma subiscono poi la rimonta dei liguri targata Candiano che fa doppietta. Nel recupero un errore ...