Serie C 2023 2024 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ie leaggiornate dei tre gironi della: di seguito andiamo allora a scoprire dunque i punteggi finali di ogni partita della terza divisione italiana con i rispettivi marcatori, assieme alle graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quello che succede nel campionato organizzato dalla Lega Pro: in palio, a fine stagione, quattro promozioni in B. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuova, che per motivi di sponsorizzazione è ribattezzataC Now.Girone A Mantova 29 Triestina 26 Padova 26 Virtus Verona 23 Pro Vercelli 21 Atalanta U23 20 Vicenza 19 Renate ...