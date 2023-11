Serie A Femminile | la classifica dopo la 6ª giornata | l’Inter Women scende!

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il sesto turno divolge al termine. Nell’ultimadisputataperde in trasferta sul campo del Como di Marco Bruzzano. La sconfitta in campionato costa alle ragazze di Guarino il sorpasso inproprio da parte delle avversarie. Di seguito ladiagla 6ª1) Roma18 2) Juventus15 3) Fiorentina13 4) Como135) INTER10 punti 6) Milan7 7) Sampdoria ...

UNDER 17" 5ª giornata Campionato Regionale San Nicolò - Rimini FC 1 - 4 RIMINI FC : ... UNDER 16 " 5ª giornata Campionato NazionaleC girone B SPAL - Rimini FC 2 - 0 SPAL : Robbi, Osti, ...

Gricignano (Casera) – “Torno a rivestire un incarico che mi dà la possibilità di esprimere fattivamente non solo la mia passione per il calcio ma soprattutto ...Primo passo falso stagionale nella Serie B di futsal per la Salernitana Femminile 1970 che cede al Pala Aliperti ...