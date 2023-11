Sequestrati 779 milioni | Airbnb nei guai | l' accusa pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Maxi sequestro per. La Procura di Milano ha contestato al portale statunitense per gli affitti brevi l'evasione di versamenti all'erario. I finanzieri del comando provinciale del capoluogo lombardo dovranno eseguire un decreto di sequestro preventivo per quasi 800(779.453.912) sull'ipotesi di omessa dichiarazione fiscale per il mancato versamento del 21 per cento (la cosiddetta "cedolare secca") sui canoni di locazione breve introiettati dalla società di affitti brevi con sede in Irlanda. Le indagini hanno riguardato oltre tre miliardi di euro (3.711.685.297) corrisposti nel periodo 2017-2021 dagli ospiti delle strutture ricettive pubblicizzate dalla piattaforma. L'inchiesta, che ha visto il Gip convalidare il sequestro richiesto dalla procura, riguarda la società di diritto irlandeseIreland unlimited company, ...