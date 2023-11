Complice la pausa per le nazionali, il club azzurro è pronto adal tecnico francese dopo ... con il club campano pronto ad offrire un contratto di un anno e mezzo al croato, rimasto...

Separarsi senza odiarsi: il ruolo dell'Avvocato per affrontare la separazione con equilibrio e dignità Studio Cataldi

Suonerie 21: senza tasti, dire sì, rock operaio Micromega

Senza contare che la nostra storia e i nostri elettori sono ... "Nordio aveva annunciato che dopo l’estate il governo avrebbe presentato una proposta sulla separazione delle carriere. Ovviamente non ...Fabio Volo ha dato gioia e ha ricevuto gioia. Poi non sa se andrà in Paradiso. Non sa nemmeno se esiste. Sicuramente, come racconta al Corriere della Sera, «paradiso, purgatorio ...