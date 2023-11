Scoperto delivery della coca tra Napoli e provincia | 5 arresti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHaun vero e proprioina, che dal capoluogo partenopeo si estendeva fino alla sua, la Squadra Mobile diche oggi, coordinata dalla DDA, ha arrestato un gruppo di pusher legato al clanVanella Grassi a cui versava una quota dei suoi proventi per spacciare in tranquillità. Gli investigatoriPolizia di Stato, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, hanno notificato l’arresto in carcere a Daniele Romano, 28 anni, a suo padre Salvatore Romano, 54 anni, alla madre, Giuseppina Esposito, 52 anni, (ritenuti i vertici dell’organizzazione malavitosa) oltre che ad Antonio Russo, 33 anni, e a Cristofaro Alfano, 59 anni. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati di ...