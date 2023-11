L'attore sottolinea più volte il carattere religioso del conflitto, unoper la "giustizia ... La guerra in medioriente provoca anche scontri familiari, in questo casostelle di Hollywood . ...

Duro scontro fra Angelina Jolie e il padre John Voight sulla guerra Israele-Hamas TGLA7

Scontro fra auto e trattore sulla provinciale: conducente incastrata nell'abitacolo BrindisiReport

Inizia oggi il processo nato dalla denuncia presentata da Epic Games contro Google, in seguito alla rimozione del gioco Fortnite dal Play Store.ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo: nel pomeriggio di oggi (lunedì 6 novembre) scontro tra due auto per una mancata precedenza in via Passo Varano ...