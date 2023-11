Scioperi dei mezzi | novembre di passione a Milano e in Lombardia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ecco il calendario ricco di 'appuntamenti' che rischiano di far rimanere migliaia di passeggeri a terra nella città e in tutta la regione. Si parte venerdì 10Sarà un mese particolarmente difficile, quello delappena iniziato, per chi utilizza idi trasporto pubblico, ae in. Diverse le agitazioni in programma che rischieranno di far rimanere migliaia di viaggiatori a terra o di trascorrere ore in attesa del passaggio di un bus o di un treno. Si parte venerdì 10, con uno sciopero proclamato dal sindacato Al Cobas dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Ad essere interessate sono le linee Atm di. L’agitazione è stata organizzata per protestare “contro la liberalizzazione, privatizzazione e ...