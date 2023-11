Sci di fondo | le nazionali italiane Mi-Co in raduno a Davos | i convocati

(Di lunedì 6 novembre 2023) I primi appuntamenti della stagione invernale si avvicinano: la Coppa del Mondo di sci diè alle porte e gli azzurri si stanno preparando per arrivare al top. LeMilano-Cortina 2026, quei fondisti che puntano soprattutto ai Giochi casalinghi, sono indal 7 al 19 novembre in quel diin Svizzera. Ial maschile: Mikael Abram, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Riccardo Bernardi, Fabrizio Poli. Le donne convocate: Nicole Monsorno, Federica Cassol, Martina Di Centa, Elisa Gallo, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Veronica Silvestri, Cristina Pittin, Sara Hutter, Martina Bellini, Martin Coradazzi, Giandomenico Salvadori e Maria Eugenia Boccardi. Foto: FISI/Pentaphoto

... a Pescarenico di Lecco, propone alcune serate ad ingresso libero di preparazione fisica e tecnica per lodi- stagione invernale 2023 - 2024 - XVI edizione. La prima serata è in programma ...

Dopo Marit Bjœrgen e Diminik Windisch, anche Elisa Brocard ha preso parte alla Maratona di New York! FondoItalia.it

Dal 7 al 19 novembre, ben 21 atleti della nazionale impegnati nel blocco di preparazione più importante prima del via stagionale. I convocati di Markus Cramer.