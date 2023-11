Schira a IN | «Djalo | Inter in pole! Colpani pallino Su Zielinski e Samardzic…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 novembre 2023) Nella puntata di oggi diNOS, tra gli ospiti di-News.it anche l’esperto di mercato, Nicolòche in diretta con la nostra Romina Sorbelli e Gian Luca Rossi, ha risposto a tante domande di mercato. Dall’esse del club nerazzurro per Andreae Piotr, fino alTiago Djalò e il possibile ritorno di fiamma per quanto riguarda Lazar Samardzic. IN DIFESA –parla del difensore portoghese del Lille che piace tanto alla dirigenza: «piace, è un vecchiodi Ausilio. Se non si fosse fatto male sarebbe già un giocatore dell’, un po’ come Thuram due anni fa. Quando Piero ha dei pallini spesso poi ci ritorna. Anche lui va in scadenza di contratto ...