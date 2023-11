(Di lunedì 6 novembre 2023) A seguito di unper l’didinel Regno Unito ad ottobre (+70% in un mese con 225, anche se ancora significativamente inferiori rispetto a un anno fa quando provocò il decesso di sei bambini) torna di attualità questa patologia . Sembrerebbe infatti, in generale, che con la fine della pandemia ci sia stato un incremento di episodi infettivi causati dallo streptococco...

... della famiglia dei Togaviridae e che si trasmette per via aerea,SARS - CoV - 2. Si manifesta con un'eruzione cutanea che ricorda quella del morbillo o dellae non dà particolari ...

Scarlattina, come riconoscerla e cosa fare. L'allarme dopo l'aumento dei casi in Gran Bretagna Gazzetta del Sud

Scarlattina, epidemia in Inghilterra e allarme in Italia: i sintomi, come si trasmette, incubazione e come cur ilgazzettino.it

A seguito di un allarme per l’aumento di casi di scarlattina nel Regno Unito ad ottobre (+70% in un mese con 225 casi, anche se ancora significativamente ...L’inglese è sicuramente una delle lingue più gettonate e sono davvero tanti i genitori che si chiedono come insegnare l’inglese ai bambini senza annoiarli e senza correre il rischio di fargli odiare ...