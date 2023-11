Sardegna | prof rimprovera lo studente distratto in classe | prima gli insulti | poi la testata del padre del ragazzo

Leggi su open.online

(Di lunedì 6 novembre 2023) Unessore di matematica è stato aggredito, lunedì 6 novembre, daldi uno dei suoi studenti, ancora minorenne, nei corridoi della scuola. Durante l’ora di lezione, il 16enne aveva avuto un atteggiamentoine secondo il docente era troppo irrequieto per continuare a rimanere nell’aula. All’ennesimo rimprovero, per aver parlato con i compagni o averlo interrotto, loavrebbe risposto a muso duro, insultando ilessoredi uscire di corsa dall’aula. A quel punto avrebbe chiamato suo, che in breve tempo lo ha raggiunto nell’istituto. L’uomo, 53 anni, ha affrontato il docente di matematica nei corridoi della scuola, aggredendolo con unasul volto. A quel punto sarebbe nata una ...