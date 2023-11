Sansonetti spietato | “Schlein si dimetta | l’Italia ha bisogno del pd”

(Di lunedì 6 novembre 2023) “Il Pd si è consegnato, per motivi non facili da capire, a una parlamentare priva di storia politica, di esperienza e di conoscenza politica, del tutto estranea alla vita del partito, e che fino a questo momento si è mostrata incapace di esprimere una qualsiasi linea politica”. Così in un editoriale che verrà pubblicato domani 7 novembre il direttore de L’Unità Pierochiede le dimissioni del segretario del Partito Democratico Elly. LEGGI ANCHE: Riforma, Meloni si prepara al referendum sul premierato e cerca “la formula perfetta”replica: “Il pd va rimesso in pista” “Nessuno riesce neppure a immaginare quale idea di paese abbia l’onorevole, né tantomeno quali siano le battaglie che intende aprire, e con quali alleanze, e in quale prospettiva. Il tempo è scaduto. ...

