Sanremo 2024 | Mengoni co-conduttore e superospite della prima serata | l' annuncio di Amadeus a Viva Rai 2 - VIDEO

La prima puntata è stata anche l'occasione per Amadeus di annunciare che Marco Mengoni condurrà la prima serata del Festival di, oltre ad essere il Super Ospite musicale. La prima ...

Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore della prima serata con Amadeus La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2024, Marco Mengoni co-conduttore con Amadeus ilmessaggero.it

“Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire ‘sembra ieri’, ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni, e noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in ..."Ho uno scoop sul Festival di Sanremo del 2025: non lo presenterà un personaggio della Rai!". A dare il clamoroso annuncio è Fiorello durante il programma Viva Rai2!. Poi ha aggiunto: "Non è del ...