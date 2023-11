Sanremo 2024 | Marco Mengoni condurrà la prima serata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 novembre 2023)sarà il co-conduttore delladi. E’ l’annuncio di Amadeus arrivato nellapuntata di Viva Rai2, lo show di Fiorello che è tornato in diretta su Rai2. Fervono, quindi, i preparativi del Festival della Canzone Italiana, giunto alla sua 74ma edizione., vincitore della 73ma edizione, aveva trionfato lo scorso anno all’Ariston con la sua canzone “Due vite”. A Centinaia sono i fan sul lungotevere per il ritorno in diretta, nella nuova location del Foro Italico. Tra gli ospiti dellapuntata, acclamatissimi dalla folla, l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e, reduce dal trionfo delle prime date europee del tour. Amadeus, ospite della ...