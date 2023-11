Sanità cosentino al collasso | il sindacato Nursing Ap | “Carenza d' organico e carichi di lavoro insostenibili”

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 6 novembre 2023) Unainsostenibile. Da qui l'appello delUp Ao Cosenza . «È da tempo che segnaliamo la direzione strategica dell’azienda ospedaliera di Cosenza che i numeri, in termini di, sono pochi e quindi è sempre più difficile garantire un’assistenza adeguata ai pazienti. In particolare, nelle più importanti Unità Operative Complesse le “assenze per malattia, ferie-prepensionamento,...