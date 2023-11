Salta nuova concorrente del Grande Fratello | il mancato ingresso per “colpa” di Angelica Baraldi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 6 novembre 2023) Sarebbe potuta essere una, ma per il momento non lo sarà ancora. Stiamo parlando di Greta Rossetti, (ex?) fidanzata di Mirko Brunetti, la quale con ogni probabilità questa sera entrerà per fare una sorpresa al gieffino, ma soprattutto per mettere le cose in chiaro condel: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.