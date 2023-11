Salisburgo-Inter in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 novembre 2023) Si avvicina il momento di, match della quarta giornata della fase a gironi di. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 8 novembrenella cornice della Stadion Salzburg. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi vuole blindare il primo posto del gruppo D e cerca tre punti cruciali in uno stadio non facile da espugnare. L’ha vinto 100 partite nella storia della Coppa dei Campioni/(qualificazioni incluse) e cerca il successo numero 101. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.