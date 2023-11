Salisburgo-Inter Champions League | 08-11-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

...24 ore dagli incontri per quello che è stato definito un problema tecnico Mercoledì prossimo saranno in campo l'e il Napoli. I nerazzurri, che per il girone D giochernno in casa del, ...

Inter, occhi in casa Salisburgo: fari puntati su Konaté. Attacco, nel mirino altri 2 nomi fcinter1908

L'attaccante austriaco tornerà così a disposizione dei nerazzurri per la sfida di Champions League di Salisburgo, in anticipo rispetto ai tempi stimati inizialmente. Così Inzaghi avrà di nuovo quattro ...Per Pavard lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Dovrà portare un tutore per 3-4 settimane e poi comincerà la riabilitazione ...