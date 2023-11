(Di lunedì 6 novembre 2023)di, 6 nov. – La prima squadra delsconfitta dalcon ildicon il punteggio di 18 a 9. Una partita molto equilibrata che solo grazie a degli errori del quindici folignate prende una piega favorevole in favore dei padroni di casa. I falchi dimostrano una buona crescita nel gioco e nel volume di palloni giocati senza però portare a casa il necessario per imporsi sulla partita. Onore ai padroni di casa che, al contrario, riescono a concretizzare le occasioni avute e che, comunque, durante il corso della partita, hanno avuto la possibilità di imporre il loro gioco sempre frizzante e divertente. Ai nove punti al piede del capitano Mattia De Santis risponde ildi ...

... a 4 dalla Banca Macerata, a 2 dalla Dinamis Falconara, a 1 daled a 0 dagli ascolani. Sono frattanto scese regolarmente in campo nello scorso fine settimana l'U14 e l'U16 del Fano, ...

Rugby, il Foligno esce sconfitto dal derby con il Città di Castello Sport Perugia

A Foligno omaggio in musica ai 200 anni del gioco del rugby Agenzia ANSA

preceduto dalle due affermazioni di fila in trasferta a Macerata e Foligno. In virtù di ciò la squadra allenata da Walter Colaiacomo occupa la vetta della graduatoria a quota 15 punti, seguita a 10 ...FOLIGNO - Si è svolta in piazza don Minzoni, a Foligno, la cerimonia per ricordare il giorno dell’unità nazionale e della giornata delle forze armate. Nel suo intervento il sindaco di Foligno, Stefano ...