(Di lunedì 6 novembre 2023) Quattro uomini sono stati incriminati oggi per il furto, avvenuto due anni fa in Inghilterra, di un'opera dell'artista italiano Mauriziovalutata 5,5 milioni di euro. Compariranno in ...

Quattro uomini sono stati incriminati oggi per il furto, avvenuto due anni fa in Inghilterra, di un'opera dell'artista italiano Mauriziovalutata 5,5 milioni di euro. Compariranno in tribunale il 28 novembre. Si tratta di una toilette in oro massiccio, pezzo di punta della mostra dedicata nel settembre 2019 dell'artista al ...

Rubarono 'wc' di Cattelan in un palazzo inglese,a processo 28/11 Agenzia ANSA

Rubarono 'wc' di Cattelan in un palazzo inglese,a processo 28 11 Virgilio

(ANSA) - BRUXELLES, 06 NOV - "Siamo a conoscenza dell'accordo operativo tra le autorità italiane e albanesi: siamo stati informati di questo accordo, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni ...Joe Biden e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità "pause tattiche" nei combattimenti a Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata tra i due leader. (ANSA). (ANSA) ...