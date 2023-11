Roma | tromba d’aria | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 novembre 2023) Dal mare è stata una lunga corsa di distruzione e danni quella che ha segnato il percorso dellamarina che, ieri mattina, poco prima delle 8, ha attraversato il centro di Fregene fino a Maccarese. Dallo stabilimento Riviera si è incanalata tra via Bagnoli e via Numana, attraversato via Castellammare, la via principale di Fregene, per poi arrivare fino alla zona del campo sportivo fino, probabilmente, a via della Muratella. Per fortuna non ci sono stati feriti ma tanti danni, con crolli di vari pini e tigli, sradicati dal terreno, su giardini, strade, vetture, tettoie, garage, o adagiatisi su pareti e tetti di villini. Danni anche a dehors e tegole di tetti. Le operazioni di messa in sicurezza, da parte dei vigili del fuoco e delle associazioni di Protezione civile locale, sono durate diverse ore. Interrotte anche molte strade. Le operazioni sono state seguite ...