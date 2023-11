Roma | tredicenne muore in un incidente | la madre e l' amica positive all' alcol test

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una 13enne è morta la notte tra sabato e domenica ain unstradale avvenuto sulla Laurentina. La ragazzina era a bordo di una Golf con lae un'dellache era alla guida. La vettura si è ribaltata più volte a causa dell'alta velocità e del maltempo che ha reso scivoloso il fondo stradale. Le due donne sono state sbalzate fuori dall'auto e sono sopravvissute. Ora sono ricoverate in ospedale in stato confusionale. Sono risultate entrambeai primiper l'utilizzo di sostanze e. La Procura diha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Ancora tanti i punti da chiarire sull'incidente di ieri, avvenuto intorno alle 2 di notte, su Via Giovanni Gutenberg in cui ha perso la vita laGaia Menga . In auto con lei, la madre e una amica, ora ricoverate in ospedale. Una delle due donne sarebbe risultata positiva all'alcol test con risultato di 0,50.

A distanza di 38 anni dal primo allestimento datato1985, Caterina Costantini torna a vestire i panni di Cesira ne La Ciociara, dal 9 al 12 novembre nella splendida cornice del Teatro Ghione in antepri ...Una dinamica ancora tutta da ricostruire. Dubbi su chi fosse alla guida. Sotto accusa l’alta velocità e le condizioni del manto stradale Ancora tanti i punti da chiarire sull’incidente di ieri, avvenu ...