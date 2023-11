Roma | senza patente | revisione e assicurazione | travolge una ragazza sulla Salaria e scappa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ancora un incidente a, protagonista un pirata della strada che ha investito unaed è poi fuggito viaprestare soccorso. L’impatto è avvenutonel weekend: la giovane è finita in Ospedale, mentre il conducente è stato in seguito rintracciato dai Carabinieri. Paura tra sabato e domenica notte dove una 35enne è stata investita mentre attraversava la strada all’altezza del civico 178, non distante da Villa Borghese, sulle strisce pedonali. A centrarla in pieno è stata un’auto alla cui guida c’era un uomo di 64 anni che, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha ‘pensato bene’ di dileguarsi allontanandosi dal luogo dell’incidente. La sua fuga, però, è durata poco. Cosa è successo Il conducente, di Monterotondo, è stato infatti intercettato e fermato dai Carabinieri sempre ...