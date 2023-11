Rita dalla Chiesa | Augias meditava di andarsene da tempo | non si parla male della casa dove sei stato per anni

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 novembre 2023)non faccia polemiche. “Ogni occasione è buona per attaccare il governo, ma si sentono le unghie sui vetri e gli specchi”. La deputata di Forza Italia e componentecommissione di Vigilanza Rai,, commenta così con l’Adnkronos le parole di Corradoche hanno accompagnato la sua uscitaRai per entrare nella scuderia di La7. “che passa a La7 lo capisco, perché se uno non si trova bene in unaè giusto che vada via ma non che parliper. Inoltre la trasmissione che condurrà su La7 (‘La Torre di Babele’, ndr) è già pronta per partire il 4 dicembre? E’ ...