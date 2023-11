Riqualificazione della Palestra dell’Istituto Superiore “ITT Mazzotti” | il migliore istituto italiano

Leggi su citypescara

(Di lunedì 6 novembre 2023) Un Progetto Ambizioso Con un investimento di 30.000 euro, il progetto ha visto l’installazione di nuovi paraspigoli nelle colonne muro e la sostituzione di due tabelloni canestro per il basket, elementi fondamentali per garantire la sicurezza degli studenti. Inoltre, è stata rinnovata l’intera pavimentazione in PVC, un materiale che garantisce maggiore durata e facilità di manutenzione. Oltre laL’intervento al “” si inserisce in un contesto più ampio di lavori effettuati dalla Provincia nelle palestre del territorio. L’obiettivo è duplice: assicurare la fruibilità degli spazi in sicurezza per le attività scolastiche e rendere queste strutture disponibili per la comunità e le associazioni sportive in orario extra scolastico. Questa visione rispecchia una strategia inclusiva e multifunzionale, che vede gli spazi scolastici come ...