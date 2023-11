Riforme | le controproposte delle opposizioni | possibile fronte comune su cancellierato**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Non c'è al momento un 'contro ddl'a quello del governo sul premierato. Ma le posizioni fin qui espresse, a partire dalle 'consultazioni' con la premier Giorgia Meloni a maggio a Montecitorio, portano a unacontro-proposta condivisa: un cancellierato sul modello tedesco. Niente elezione diretta, nè messa in discussione degli equilibri con il Colle. Ma l'introduzione di alcuni correttivi in grado di rafforzare i poteri del premier favorendo la stabilità di governo. Ovvero la sfiducia costruttiva e il potere di nomina e revoca dei ministri. Carlo Calenda spinge per una soluzione di questo tipo e alcune settimane fa aveva sollecitato Pd e M5S a fare: "Chiediamo insieme il cancellierato". L'invito è rimasto senza un seguito operativo e ...