Riforme | Boccia | ' se governo perde referendum va a casa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sulla riforma costituzionale ilha rinunciato al confronto in Parlamento e ha deciso di imporre alle Camere un testo approvato in Cdm. Per questo, se ilildeve andare a: una riforma costituzionale imposta dalal Parlamento e ai cittadini che poi viene respinta dagli italiani obbliga ila lasciare". Così Francesco, Presidente dei senatori Pd, in un'intervista a Radio radicale.