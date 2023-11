Richiamate dal mercato 13 tonnellate di crocchette di pollo | “Non mangiatele” Ecco cosa hanno trovato dentro i nuggets in questione

(Di lunedì 6 novembre 2023) Tyson Foods, una delle principali aziende del settore alimentare statunitense, ha ritirato dal13dididopo che sono stati scoperti frammenti di metallo nel prodotto. Nel mirino ci sono le “Fun”,difritto a forma di dinosauro checome data di scadenza il 4 settembre 2024. Il colosso dell’industria alimentare americana ha tenuto a sottolineare che il richiamo è stato fatto “per estrema cautela”, dopo che alcuni consumatorisegnalato la presenza di pezzi di metallo all’interno. Lecoinvolte sono state prodotte in un’unica fabbrica e distribuite in nove stati degli Stati Uniti, tra cui Alabama, California e Illinois. Il servizio di ...

... così come documentate, saranno tutelatesistema sanitario dello Stato membro di emissione, avendo, questo, dato assicurazione sul punto attraverso le informazioni sopra, dalle quali ...

Ferrari, il "lift-off" è un incubo. Leclerc richiamato 17 volte via radio | FP FormulaPassion.it

Cruscotto verde: dal 4 al 6 novembre 2023 Città di Vercelli

Avezzano – Ieri, 5 novembre, si è consumato il rito della Maratona più partecipata e più ambita del mondo, quella di New York che, come da programma, ha richiamato migliaia ... Città anche oltre ...Altri invece sono riservisti richiamati alle armi mentre si trovavano in una dimensione ... Agmon ha spiegato che il loro centro riceve le prime informazioni dal campo – dalle unità stesse, dalla ...