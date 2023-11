Riccardo Magrini | malore per il commentatore di Eurosport | ha avuto una doppia ischemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 novembre 2023) Una, la grande paura e ora la situazione in miglioramento. Sono giorni di apprensione tra gli appassionati di ciclismo per le condizioni di salute di, ex corridore ed ex direttore sportivo, oradi. La “spalla” di Luca Giordano ha accusato unsabato che lo ha costretto al ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è tutt’ora seguito dai medici. La situazione era apparsa grave ma con il passare delle ore sta migliorando., professionista tra il 1977 e il 1986, ha vinto una tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, quindi è rimasto nel mondo del ciclismo dopo il ritiro, prima come direttore sportivo e poi come come commentare in tv. Da diciotto anni, ormai, è la voce di ...