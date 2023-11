Retribution | recensione | Liam Neeson ancora protagonista di un thriller sfocato e stanco

(Di lunedì 6 novembre 2023) La nostradi, nuovoconquesta volta diretto dal Nimród Antal di Kontroll: classica fusione tra revenge movie e film d’azione più puro e sporco, ma quanta noiasembra essere un po’ la sublimazione del crollo di quella che una volta era una carriera piuttosto gloriosa, quella di. Neanche la presenza di un regista muscolare come il Nimród Antal di Kontroll e Vacancy sembra essere riuscita a scuotere il torpore che avvolge le ultime produzioni dell’attore nord-irlandese, ed è un peccato. Alla fin fine qui si tratta dell’ennesima storia di regolamento di conti, con l’ennesimo villain macchiettistico e privo di spessore, gli ennesimi inseguimenti e una grande ...

, un regista navigato per un film che manca il bersaglio. Pilota automatico e marcia in folle per gli specialisti Liam Neeson, Matthew Modine e Nimród Antal. Dopo qualche buon passaggio ...

Retribution, recensione: Liam Neeson ancora protagonista di un ... Spettacolo.eu

Retribution, recensione: Liam Neeson nobilita un remake prevedibile, ma girato con mano sicura Cineblog

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Leggi la recensione di "Retribution", il thriller d'azione con protagonista Liam Neeson nei cinema italiani dal 26 ottobre con Lucky Red.