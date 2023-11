Red Ronnie | “Ho parlato con Jimi Hendrix dall’Aldilà | mi ha confessato che è un alieno Tornerà a trovarmi”

(Di lunedì 6 novembre 2023) Ho intervistatonell’aldilà. La nuova grande avventura extraterrestre di Redsi colora di un nuovo scoop: l’intervista tramite una medium dell’icona del rock scomparsa nel 1970 a soli 27 anni. La medium si chiama Sonia Benassi e avrebbe messo in contatto Gabriele Ansaloni con. “Ha coronato un mio sogno perchè abbiamo intervistato! Lei non sapeva nulla di lui e invece mi diceva robe che lo riguardavano. L’altra dimensione è in contatto con noi. Eccome”, ha spiegato Red in un video dove ha anche mostrato i fogli scritti dalla sensitiva sotto dettatura della rockstar defunta. Nella chiacchierata, del resto, secondo quanto sostiene l’esperto musicale bolognese,gli avrebbe di essere un ...

"Chi ho intervistato grazie alla mia medium": morto nel 1979,sconcertante

Red Ronnie e il dialogo con Jimi Hendrix dall'aldilà: «Mi ha confessato che è un alieno. Tornerà a trovarmi» Corriere

Red Ronnie: “Ho parlato con Jimi Hendrix dall’Aldilà, mi ha confessato che è un alieno Il Fatto Quotidiano

Ho intervistato Jimi Hendrix nell’aldilà. La nuova grande avventura extraterrestre di Red Ronnie si colora di un nuovo scoop: l’intervista tramite una medium dell’icona del rock scomparsa nel 1970 a ...Actress and singer Anne Hart, widow of comedian Ronnie Corbett, dies aged 90 - She was a talented actress and singer and was married to Robbie Corbett for five decades.