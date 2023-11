Re Carlo | compleanno tra attese e una torta a grandezza naturale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 novembre 2023) Il 14 novembre la festa del sovrano a Clarence House, ma Harry non parteciperà Sarà un giorno di, per re, quello del suo 75esimo. Aspettative sia belle che brutte, ma iniziamo dalle seconde: si è saputo che il figlio minore, il principe Harry, il 14 novembre non andrà alla festa del padre a Clarence House. Ad appena due mesi dal suo rifiuto di recarsi a Balmoral per l’anniversario della morte della regina, il duca di Sussex ha infatti snobbato anche l’invito paterno, che, per molti osservatori, sarebbe stato un tentativo da parte del sovrano di porgere un ramoscello d’ulivo a suo figlio con cui non parlerebbe dal giorno dei funerali di Elisabetta II e che non vedrebbe, assieme alla nuora Meghan e i nipotini Archie e Lilibet, dalle celebrazioni del Giubileo di platino dello scorso anno. Un’aspettativa delusa, ...